Iltempo.it - Primo guizzo di Trump: pace tra Israele e Libano in vista. Il piano dello Stato ebraico

sarebbe pronto a offrire una tregua inin gennaio, all'insediamento del presidente Eletto Donald. «C'è un accordo sul fatto cheregalerà qualcosa a. che a gennaio ci sarà un'intesa sul», ha detto al Washington Post un funzionario israeliano, parlando a condizione di anonimato. La notizia è stata diffusa dopo che domenica il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer ha incontrato il presidente eletto Donaldnel suo resort Mar-a-Lago in Florida. Secondo una articolo di Axios all'inizio della settimana, lo scopo dell'incontro era di far passare messaggi sui piani diper Gaza,e Iran nei prossimi due mesi. Un funzionario statunitense ha affermato che ilministro Benjamin Netanyahu ha avvisato l'amministrazione Biden dell'incontro di Mar-a-Lago.