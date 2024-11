.com - Pallamano A Gold / La Publiesse Chiaravalle va a far visita alla capolista Conversano

I ragazzi di Guidotti iniziano un tour de force di tre partite in 7 giorni, Bbio: “Per noi inizia un mese fondamentale”, 14 novembre 2024 – Sosta alle spalle, pile ricaricate e tanta, tantissima voglia di tornare in azione. Di giocare. Non mancheranno le occasioni, visto che lasarà chiamata a un tour de force vero e proprio. Si parte sabato 16 novembre, nella tana della, raggiunta recentemente in vetta dal Sassari. Start alle ore 19 e contesa visibile in diretta streaming (canale YouTube della Federazione).Undicesimo turno di Serie Ache arriva dopo una breve parentesi di sosta. Laha avuto modo di rifiatare, di lavorare sodo e di farea due preziosi partner del club. Martedì scorso, i biancoblu sono stati ospiti della Locanda dei Ribelli di Romina Gambini.