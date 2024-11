Nations League | l' Italia vola ai quarti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.39 Serviva un punto, ne arrivano 3. L'vince 1-0 a Bruxelles col Belgio eaidi. Ottimo avvioche all'11' è avanti: Di Lorenzo mette in mezzo una palla facile,facile per il sinistro di Tonali al 1° gol in maglia azzurra. Il Belgio prova a reagire ma la squadra di Spalletti controlla e anzi, a fine 1° tempo sfiora il bis, ancora con Tonali. Nella ripresa chance per Retegui e Di Lorenzo mentre Donnarumma è attento su Trossard Doppia occasione Lukaku e palo di Faes, ma il risultato non cambia più: 0-1.