Ilprimatonazionale.it - Musk e Matterella tra accelerazionismo e passatismo

Roma, 14 nov – Viviamo in una simulazione, non c’è altra spiegazione per inquadrare l’assurdo botta e risposta tra Elone il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Assurdo non tanto per i temi, umani troppo umani o, meglio, politici troppo politici, ma per la giustapposizione in sé dei due personaggi. Così il codazzo di polemiche politiche che ne è seguito è come fumo negli occhi, impedisce di guardare il quadro generale nella sua meravigliosa irrazionalità.Il duello a distanza trae MattarellaStranamente hanno ragione entrambi, almeno nei contenuti. Ha ragionea criticare le ingerenze della magistratura italiana contro l’operato del Governo in fatto di rimpatri e immigrazione. Ha ragione Mattarella a mettere dei paletti alle interferenze esterne. Come a presentire le accuse di doppiezza, il presidente delle Repubblica cita anche un precedente, quando rispose all’allora ministro francese per gli Affari europei Laurence Boone che aveva mostrato preoccupazione in merito al nascente governo Meloni.