Mense scolastiche, Bergamo nona in Italia

in. È stato pubblicato martedì 12 novembre il 9° Rating dei menù scolastici di Foodinsider, l’Osservatorio che ogni anno monitora lo stato del servizio di ristorazione scolastica per identificare i modelli virtuosi, l’evoluzione, le best practice e i Comuni che migliorano anche grazie all’applicazione dei CAM, i Criteri Ambientali Minimi, per i quali la mensa rappresenta uno strumento di sviluppo del territorio in chiave sostenibile.I dati, che riguardano l’anno scolastico 2023/24 sono messi a confronto con quelli degli ultimi 5 anni, dimostrando come la legge dei Criteri Ambientali Minimi (in vigore dall’agosto del 2020) abbia reso i menù più sani e sostenibili, con maggiore varietà di alimenti, più biologico, più legumi ma anche più prodotti locali e provenienti da cooperative sociali.