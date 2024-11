Gaeta.it - L’ultima superluna del 2024: tutto ciò che devi sapere sulla Luna piena di Novembre

Facebook WhatsAppTwitter Il 15segnerà l’arrivo deldell’anno, un fenomeno che permette di osservare il nostro Satellite naturale inil suo splendore. Questo evento, conosciuto anche comedel Castoro, porta con sé storie e tradizioni. Durante questo periodo, i nativi americani cacciavano castori per ottenere pellicce, necessarie per l’inverno imminente. Laarriverà alle 22:29, mentre si troverà a una distanza di 367.511 chilometri dalla Terra, rendendola particolarmente visibile.Che cos’è una?Definita da esperti come “perigea”, lasi verifica quando laraggiunge il punto più vicino alla Terra durante la sua orbita. L’orbitare non è circolare, ma ellittica, il che significa che la distanza tra lae il nostro pianeta varia nel tempo.