Lindsey Vonn ritorna! A quarant’anni la campionessa rimette gli sci ai piedi

Alcuni segnali delle scorse settimane sembravano andare in quella direzione, ma adesso è tutto vero., a, ha deciso di tornare a competere. Lo sci alpino ritrova una delle sue figure simbolo, tra le più vincenti nella storia e con il picco della medaglia d’oro in discesa libera alle Olimpiadi di Vancouver 2010.A inizio anno la nativa del Minnesota aveva subito un intervento al ginocchio destro, che l’aveva tormentata per parecchio tempo fino a portarla, appunto, a chiudere il capitolo con l’agonismo dopo 82 vittorie, quattro Coppe del Mondo assolute e 20 di specialità; per lei anche tre medaglie olimpiche, tra cui appunto l’oro di Vancouver, e otto mondiali.Dove vedere lo sci alpino in tv sabato e domenica: orari slalom Levi, programma, streamingCosìal New York Times: “Il mio obiettivo è di godermela, e spero che questa strada mi porti alle gare di Coppa del mondo.