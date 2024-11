Fanpage.it - L’ex Napoli Kim concluderà il servizio militare senza lasciare Monaco: è l’ultimo privilegio, tutto online

L'ex difensore del, Kim Min Jae oggi al Bayerndeve ancora concludere ilche in Sud Corea è obbligatorio per tutti. Ma con qualcheparticolare, come poterlo effettuare da remoto. Così le ultime 100 ore verranno effettuate davanti ad un pc, in cui Kim dovrà raccontare agli studenti sudcoreani i sacrifici, le rinunce e la disciplina che gli hanno permesso di diventare un campione internazionale nel calcio.