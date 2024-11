Iodonna.it - La sorella di Kemal tenta la fuga, ma qualcosa va storto

Leggi su Iodonna.it

Avevano promesso che avrebbero fatto di tutto per trovare l’assassino di Ozan, e stanno per riuscirci. Nella puntata di Endless Love in onda stasera alle 21.35 su Canale 5,e Nihan sono sempre più vicini alla verità, ma un colpo di scena intralcia i loro piani. La ricerca del colpevole deve vedersela con i tesi legami familiari, gli imprevisti e le scelte operate dai due protagonisti, sempre più difficili. Ma alla fine dei nuovi episodi i nodi vengono al pettine. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › A “Endless Love” stasera Zeynep viene tradita da Emir, Nihan è distrutta dal dolore Endless Love, puntata stasera 14 novembre: anticipazioniDopo aver visto il video che riprende Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) mentre soffoca Ozan (Baris Alpaykut) con un cuscino,(Burak Özçivit) non può fare altro che rivolgersi alla polizia perché venga arrestata.