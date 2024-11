Ilfattoquotidiano.it - Iran, le ragazze che si ribellano al velo finiranno in una “clinica”. A gestire l’operazione sarà una donna

La notizia sembra essere presa di peso da una pagina del romanzo di Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale (Il racconto dell’ancella). Purtroppo, non di fiction si tratta. L’ha deciso di istituire cliniche per “curare” le donne che non intendono indossare l’hijab in modo corretto, o che si rifiutano in modo esplicito. A dare la notizia in forma ufficiale è stata Mehri Talebi Darestani, responsabile del Dipartimento Donne e Famiglia per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio. “L’istituzione di questo centro – ha dichiarato la funzionaria –dedicata al trattamento scientifico e psicologico della rimozione dell’hijab, in particolare riguardo alle adolescenti, i giovani adulti e le donne che cercano un’identità sociale e islamica; la visita a questo centro è facoltativa”.