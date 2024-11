Gaeta.it - Inaugurata panchina gialla dedicata a Giulio Regeni al Campus di Area Science Park

Facebook WhatsAppTwitter A Trieste, si è svolta un’emozionante cerimonia in onore di, il giovane ricercatore italiano scomparso tragicamente nel 2016. La madre, Paola Deffendi, ha chiuso il suo intervento con una toccante esortazione triestina: “Mai molar”, ovvero “non mollare mai”. La cerimonia ha visto l’inaugurazione di unaaldi, un luogo simbolico che rappresenta non solo la memoria di, ma anche un impegno collettivo per la ricerca della verità.La: simbolo di speranza e memoria attivaDurante il suo intervento, Paola Deffendi ha enfatizzato l’importanza delle panchine gialle in Italia, che oggi raggiungono il numero di 125 o 130. La prima di queste panchine è stataa Cagliari presso il Palazzo di Giustizia.