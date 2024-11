Linkiesta.it - Il Catarratto diventa emblema identitario del territorio di Alcamo

Leggi su Linkiesta.it

Ilè un vitigno siciliano a bacca bianca, diffuso soprattutto nella Sicilia Occidentale. A fine Ottocento ilveniva accostato a Champagne e Barolo nei menu di casa Savoia, e fino alla seconda metà del Novecento il vitigno ha conosciuto una grande fortuna in virtù della sua grande produttività (rientrando anche nella produzione del vino Marsala). A partire dalla fine del secolo è stato invece sacrificato per lasciare più spazio alla produzione di vitigni internazionali particolarmente richiesti dal mercato, ma nonostante questo ilresta il vitigno più coltivato in Sicilia e il secondo in Italia dopo il Trebbiano. E il lavoro di enologi e vignaioli dalla vigna alla cantina per riuscire a esaltare le caratteristiche di questo vitigno e delinearne meglio il profilo non si è mai interrotto, sebbene in molti casi non sia ancora stato valorizzato dall’attribuzione del marchio Doc.