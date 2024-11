Lanazione.it - Guardia medica, si cambia. Parte il numero unico 116117. Garantisce 200 linee attive

Da lunedì tutti gli abitanti di Pisa e provincia che dovranno chiamare laper cure non urgenti potranno farlo aleuropeo. Una novità che mira a rendere continuo e sempre efficiente il servizio di continuità assistenziale, che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del prefestivo alle 8 del mattino del primo giorno feriale. Ilduecento lein contemporanea dove, dall’altro capo della cornetta, risponderanno operatori formati e medici qualificati. Ilsarà lo stesso per tutti e non uno cheda zona a zona e garantirà inoltre un servizio in venti lingue diverse: inglese, spagnolo, tedesco, francese, polacco, portoghese, rumeno, serbo e croato, ma anche in albanese, cinese, arabo, bengalese, cingalese, hindi, punjabi, russo, ucraino, tigrino e urdu.