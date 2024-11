Ilrestodelcarlino.it - Franca Ganassi stuprata e uccisa. Nasciuti: "Una ferita ancora aperta"

"Questa sentenza mette un primo punto importante su una vicenda che ha sconvolto la nostra comunità". Il sindaco di Scandiano, Matteo, commenta così il verdetto di primo grado pronunciato dal tribunale di Casablanca, in Marocco, sull’omicidio di, avvenuto il 30 dicembre 2005 nei pressi della sua casa, nel parco della Resistenza, e per il quale il 48enne Moustapha Bouzendar, reo confesso, è stato condannato a 25 anni. "Lacausata da quell’omicidio non si è mai del tutto rimarginata: prova ne è l’intitolazione di un bosco urbano ad Arceto a, a futura memoria": lo spazio fu dedicato nell’aprile 2022 a lei, a Jessica Filianti e alle vittime della violenza maschile. "La sentenza dimostra poi come, spesso in silenzio, le forze dell’ordine e gli organi inquirenti abbiano lavorato per arrivare a un risultato – prosegue– nonostante i tanti ostacoli posti all’iter giudiziario".