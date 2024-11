Gaeta.it - Emergenza viabilità a Napoli: ambulanza bloccata e incidenti preoccupanti in Piazza degli Artisti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione nella zona dista assumendo contorni allarmanti. I recenti, tra cui il grave investimento di una donna e il blocco di un’nel traffico, mettono in evidenza i rischi legati al divieto di transito in quest’area. Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Colinnari, si fa portavoce di una realtà sempre più problematica che colpisce residenti e visitatori.e traffico bloccato: i fatti recentiNegli ultimi giorni, due episodi distinti hanno scosso la comunità locale. In primo luogo, una donna è stata investita mentre stava attraversando una strada adiacente, destando preoccupazione tra i cittadini. Pochi giorni dopo, un’del 118 si è trovatanel traffico congestionato di Via Recco, l’unico percorso rimasto accessibile nella zona.