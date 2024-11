Anteprima24.it - Corde Oblique, il primo live a Caserta il 23 novembre

Tempo di lettura: 3 minutiE’ uscito “A step to lose the balance”, secondo singolo tratto dal nuovo album dei“Cries and Whispers” (“Sussurri e Grida”), l’intero album uscirà il 14 febbraio 2025. Mentre ilsingolo in chiave acustica era tratto dal Vol. 2 del disco (Sussurri/”Whispers”), questo secondo singolo fa da apri pista al Vol. 1 (Grida/“Cries”), in chiave elettrica/prog Rock. Il brano, interamente strumentale, è diviso in tre parti. Il titolo (“un passo per perdere l’equilbrio”) allude alla necessità di perdere l’equilibrio per riuscire a fare un passo in avanti, all’urgenza del cambiamento, ormai fisiologica dopo un percorso creativo ormai più che ventennale. Le sonorità sono completamente stravolte rispetto aidegli esordi, esclusivamente acustici.