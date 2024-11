Cultweb.it - Collateral, come finisce l’action movie del 2004 con protagonista Tom Cruise

si conclude con la sparatoria in metropolitana tra il tassista Max e il sicario Vincent, dopo che quest’ultimo ha cercato di uccidere la procuratrice federale Annie Farrell, affinché non potesse avere luogo il processo contro il suo cliente, il signore della droga Felix Reyes-Torrena.Los Angeles. Il meticoloso tassista Max Durocher (Jamie Foxx) cerca di guadagnare più soldi possibili per aprire una propria attività di servizio limousine. Una sera, accogliecliente la procuratrice federale Annie Farrell (Jada Pinkett Smith) per accompagnarla al suo ufficio. Una volta arrivati a destinazione, la donna consegna al guidatore il suo biglietto da visita. Pochi istanti dopo, si presenta Vincent (Tom), un apparente uomo d’affari, che offre 600 dollari all’uomo per accompagnarlo in diverse destinazioni.