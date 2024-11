Gaeta.it - Celine Dion: Il trionfale ritorno sul palcoscenico durante la celebrazione di Elie Saab

ha finalmente riaperto il sipario sulla sua carriera musicale dopo un lungo periodo di assenza, segnato da sfide personali e problemi di salute. Il suo interventola festa del 45° anniversario diin Arabia Saudita è stato un evento emozionante per i fan e per la stessa cantante. Questa esibizione non solo ha rappresentato un'opportunità per riunirsi con il pubblico, ma ha anche aperto la strada a domande su una possibile nuova era musicale nella vita di.L'evento di: Un gala di lusso e celebritàLadel 45° anniversario del noto stilistaha avuto luogo in un contesto straordinario, con il titolo "The 1001 Seasons of". La kermesse si è svolta all'interno di "The Venue", uno degli spazi creati per la Riyadh Season.