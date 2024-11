Calendario Europei curling femminile 2024 | programma orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per i Campionatidi, di scena a Lohja (Finlandia) da sabato 16 a sabato 23 novembre. Le azzurre di coach Soren Gran, medaglia d’argento un anno fa, sono pronte a dare il massimo per centrare il sesto podio continentale della storia per l’Italia. La squadra composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis dovrà vedersela con una agguerrita concorrenza, ma le azzurre hanno tutte le intenzioni di portare nuovamente in alto il Tricolore.STREAMING E TV – Le partite deglidisaranno trasmesse sulla piattaforma a pagamento Recast TV/TheChannel, con alcune sfide che saranno visibili anche per gli abbonati a Discovery + e sui canali Eurosport (palinsesti in via di definizione).