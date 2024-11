Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Fiorentina, torna di moda il nome Ruben Vargas: ma attenzione al Napoli

Anche quest’anno la Serie A potrebbe avere diritto a qualificare 5 squadra alla prossima fase a girone unico della Champions League. La prospettiva fa gola a tanti, anche allache, approfittando di un avvio di stagione positivo, sogna il ritorno in Champions League. Questo potrebbe spingere la società toscana ad intervenire sul mercato a gennaio. Oltre all’arrivo alladi Nicolas Valentini in difesa, già programmata, la squadra i Commisso lavora anche per un’alternativa a Kean in attacco e ad un esterno. Secondo le ultime notizie di mercato, sarebbeto diin casa viola ildello svizzero, trattato in estate. Occhio anche a Isak Jansson del Rapid Vienna.Ma lanelinvernale dovrà guardarsi dagli attacchi che verranno sferrati per i suoi migliori talenti, uno su tutti che si sta mettendo in luce nelle ultime partite.