Bonus da 1 500 euro per gli studenti delle scuole paritarie | l’emendamento di FdI che fa discutere

Dal 2025, voucher fino a 1.500per ogni studente che frequenta una scuola paritaria. È quanto prevede un emendamento presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola alla Legge di Bilancio. Il requisito per accedere alè un Isee fino a 40milaprevede un finanziamento complessivo annuo fino a 65 milioni diche, laddove passasse, necessiterà poi di un decreto ministeriale per l’attuazione. Questa misura si inserisce nella linea politica di incentivi alleavviata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che lo scorso anno ha destinato, per la prima volta, 150 milioni didi fondi Pnrr agli istituti paritari. Ora,di FdI, da un lato, intende offrire un sostegno economico alle famiglie a reddito medio-basso che scelgono, potenzialmente allargando l’accesso a istituti che, in molti casi, comportano costi elevati.