"Bergoglio è un Antipapa": parroco di Sassari licenziato da Francesco con l'accusa di scisma

Papaha deciso di allontanare dalla Chiesa undiaccusato di. Il sacerdote ha più volte sostenuto tesi miscredenti nei confronti diarrivando persino a sostenere pubblicamente che è “un”.Fernando Maria Cornet, questo il nome del prelato, ha origini argentine proprio come l’attuale pontefice e opera in Italia da ormai venticinque anni. Dal 2011 è in Sardegna, dove fino a poco tempo fa reggeva la parrocchia di San Donato, nel centro storico di.Ilsostiene che l’elezione di Papanon sia mai stata valida perché Benedetto XVI non avrebbe mai abdicato, né rinunciato al ministero. Una tesi espressa in più occasioni, come interviste e convegni, e messa persino nero su bianco nel suo libro “Habemusm? Indagine in onore della Verità”.