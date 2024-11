Inter-news.it - Barella trequartista opzione per l’Inter? Inzaghi studia interessato

questa sera sarà impegnato con la maglia della Nazionale. Agirà da numero 10, da, alle spalle di Retegui.lo studierà, magari usciranno fuori situazioni e strategie per il futuro.DOPPIO LAVORO PER– La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali.lavorerà dunque a ranghi ridotti, dopo il deludente 1-1 casalingo contro il Napoli, in vista di una ripresa dopo la sosta che si spera possa dare importanti indicazioni in vista del prosieguo della stagione. In questi giorni, Simonelavorerà e studierà su due fronti: al centro di allenamento, con un gruppo parziale, ma anche davanti alla TV, dopo le pedine più importanti del suo scacchiere sono state chiamate dai rispettivi Paesi e in questi giorni giocheranno su più fronti.stasera all’esame da numero 10, ESAME DA– Il primo esame in casa Inter arriverà questa sera: Nicolòtornerà a vestire la maglia della Nazionale dopo l’Europeo in Germania.