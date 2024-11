Atletica il Consiglio federale ha approvato il calendario dei Campionati italiani 2025

Leggi su Sportface.it

Il, riunitosi a Roma nella sede Fidal, haildei. L’obiettivo è preparare al meglio gli atleti per i Mondiali, in programma a Tokyo in settembre, perciò gli Assoluti all’aperto andranno in scena il 2-3 agosto. Sono state inoltre anticipate a giugno le finali deidi Società Assoluti e U23. Tra le altre novità, spicca poi la delibera delle sedi deidel periodo invernale.Il PalaCasali di Ancona ospiterà quattro weekend tricolori: juniores e promesse (1-2 febbraio), allievi (8-9 febbraio), assoluti (22-23 febbraio), master (27 febbraio-2 marzo). Al Palaindoor di Padova, invece, si terrà il 15 e 16 febbraio il nuovo evento tricolore dedicato alle prove multiple (assoluti, promesse, juniores, allievi). Per la Festa del Cross è stata selezionata Cassino (Frosinone, 15-16 marzo), mentre per il cross master Colorina (Sondrio, 16 febbraio).