Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 18-22 Novembre 2024: Un Tragico Evento Colpisce Giulia!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Unalda lunedì 18 a venerdì 22: Gennaro è un malfattore.segnata da una tragediaUnal: Michele propone a Rossella di fare esperienza all’estero. Gennaro è un losco criminale. Nunzio non riesce a lasciare Diana! Guido prende consapevolezza dell’egoismo di Claudia. Eugenio spiazza Lucia con la sua rivelazione.colpita nel profondo!Upas, anche questa settimana, non smetterà di regalarci intense emozioni! LeUnal, sulladelle, in onda da lunedì 18a venerdì 22, preannunciano nuove storie appassionanti! Gli spoiler svelano che Roberto, dopo aver ripiena fiducia in Gennaro Gagliotti, imporrà a Filippo di liberare alcuni spazi pubblicitari in radio in favore dei nuovi spot dell’impresa dell’uomo.