Donnaup.it - Torta tenerina ma con la zucca

Leggi su Donnaup.it

Ladiè la versione autunnale del classico dolce al cioccolato tipico di Ferrara.Ha un cuore morbido e umido, scioglievolissimo e appagante.Per realizzarla non serve nessuna abilità speciale, ma un occhio di riguardo nella scelta della. Prediligiamo la Delica, dalla polpa soda e asciutta, ben compatta e povera di acqua per un risultato da manuale.Ovviamente, sarebbe opportuno poi optare sempre per ortaggi dell’orto o da agricoltura biologica.Per il resto, la ricetta è piuttosto semplice.Proviamo a prepararla insieme!di: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:250 gr di polpa di(cotta al forno)120 gr di burro (morbido)120 gr di zucchero3 uova2 cucchiai di farina 001 cucchiaino di estratto di vaniglia1 pizzico di saleq.