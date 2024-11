Ilnapolista.it - Torino, Vanoli rischia l’esonero. Il club ha sondato Sarri, Tudor e Cioffi (La Stampa)

Ilsta pensando a un possibile sostituto di. Nonostante la bella partenza in campionato adesso soffre maledettamente l’assenza di Zapata. Sei sconfitte nelle ultime sette partite sono troppe. Da un lato la società ha confermato la fiducia a tempo, dall’altro Lafa i nomi dicome possibili sostituti. Contro il Monza potrebbe essere la sfida decisiva per.Ilsta sondando i possibili sostituto diScrive lafermo, anzi paralizzato, senza certezze. E, quel che è peggio, ancora senza il rimedio per uscire dall’incubo. Il clamoroso sfogo dialla squadra negli spogliatoi dopo la figuraccia nel derby – «Sveglia, così si va in B» – è il grido di allarme di un allenatore che in poco tempo ha già toccato con mano tutte le problematiche che da anni logoranol’ambiente.