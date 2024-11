Bergamonews.it - “Sostegno a Israele, lotta all’antisemitismo e impegno per la pace”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.per una giusta informazione e per la. Sono questi i punti emersi lo scorso 9 novembre all’assemblea dell’Associazione ItaliaBergamo “Ada Ascarelli Sereni”. Un momento di dialogo e riflessione sui valori della, del rispetto e della.L’assemblea, aperta dal Presidente Onorario Carlo Saffioti, ha visto una significativa partecipazione istituzionale e numerosi interventi adella causa dell’associazione.Nel suo intervento di apertura, il Presidente Saffioti ha voluto chiarire un punto centrale nellacontro l’antisemitismo: “È bene ricordare, visto che molti giocano su questo argomento, che criticare le azioni del governo israeliano è legittimo, ma accusare un intero popolo per le azioni del suo governo, colpevolizzarlo o negarne i diritti sulla base di presunte colpe non è più critica, ma puro antisemitismo.