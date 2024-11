Ilveggente.it - Slovenia-Norvegia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della quinta giornata della fase a gruppi dellae si gioca giovedì alle 20:45:, probabilihanno entrambe sette punti a due giornate dal termine. E sette punti ce li ha anche l’Austria in questo girone che ha però un impegno assai semplice contro il Kazakistan e con la grossa opportunità di volare in testa, da sola, nel girone. Sì, proprio così, perché andando a vedere le statistiche di questa partita e tutto quello che c’è dietro un match che sulla carta mette dei punti pesantissimi, non possiamo non pensare una cosa che vi spiegheremo nel nostrofinale.(Lapresse) – Ilveggente.itLa, nella sfida d’andata, giocata il 10 ottobre scorso, ha vinto tre a zero contro la