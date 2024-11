Ilfattoquotidiano.it - Scontro Donzelli-Panella: “Se avessi il potere di fare i palinsesti di La7, sarebbero diversi”. “La sua critica se la riporti a casa”

Protesta veemente del deputato di Fratelli d’Italia Giovannicontro la trasmissione Tagadà (La7) per un servizio mandato in onda sugli scontri di Bologna. Il responsabile nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni insorge alla fine della messa in onda della clip, accusando la conduttrice Tiziana: “Scusi, ma le immagini dei violenti sinistra che caricano la polizia, non le mandate?”.“Le abbiamo raccontate ampiamente ieri”, risponde.“Per me la notizia è che c’era qualcuno incappucciato in piazza che ha attaccato violentemente la città di Bologna, offendendo e picchiando la polizia. Capisco che quelli appartengano all’album di famiglia della sinistra e che quindi qui se ne parli poco. Però a me sembra che il problema fondamentale a Bologna sia stato questo”.Non si fa attendere la replica della giornalista: “Lei deve dare per scontato che, essendo noi in onda tutti i giorni, raccontiamo le cose quotidianamente”.