Scandali finiti ora la Cultura può pensare ai musei? Dal parco del Colosseo al Palazzo Reale di Napoli | quasi un terzo è senza direttore

Cinquant’anni fa l’Italia, uno dei paesi più ricchi di testimonianze del proprio passato e della propria civiltà, si dotava finalmente di un ministero destinato alla tutela, alla conservazione e alla gestione di questo immenso patrimonio. L’idea era ottima, di per sé risolutiva, ma non aveva fatto i conti con la capacità della politica di non risolvere affatto le questioni e di creare strati di incertezza. Negli ultimi due mesi ne abbiamo avuto la riprova. In successione – ed è cronaca – si è passati dalla questione Sangiuliano-Boccia (con dimissioni del ministro) al siluramento del capo di gabinetto Francesco Gilioli fino alla sostituzione con Francesco Spano, a sua volta rimasto in carica per poche ore. Avvenimenti, che si sono succeduti con una rapidità inconsueta per le nostre latitudini, ovviamente hanno alimentato caos e incertezza, sulla cui fiamma ha soffiato una puntata particolarmente seguita di Report, che col governo in carica sembra aver “trovato” in ambitole – materia spesso ostica per l’informazione – un buon terreno fertile di notizie: tra le altre quella della mostra dedicata al futurismo e le pressioni sui curatori.