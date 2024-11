Gaeta.it - Riforma del sistema pensionistico: l’appello dell’Inps per un nuovo patto con le imprese

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La disamina del presidente, Gabriele Fava, a Bruxelles ha messo in luce un tema cruciale per il futuro economico e sociale del nostro paese: la sostenibilità delitaliano. Durante la presentazione del primo rapporto dell’ente previdenziale, Fava ha delineato la necessità di un aumento della base occupazionale come elemento fondamentale per garantire la sostenibilità delle pensioni, proponendo unaccordo fra Stato e.Le proposte di Gabriele Fava per stabilire sostenibilitàGabriele Fava, presidente, ha affermato che per raggiungere la sostenibilità del, è essenziale aumentare la base occupazionale nel paese. Questo non riguarda solo un incremento numerico degli occupati, ma implica anche un accordo sostanziale tra il governo e le