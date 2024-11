Anteprima24.it - Palazzo Mosti, Megna e Farese: “Le luci sulla città non sono riuscite a festeggiare neppure il primo compleanno”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dei consiglieri di opposizione a, Giovannae Francesco.“Non è trascorsoun anno dall’inaugurazione in pompa magna dell’illuminazione della cinta muraria, un progetto di ben 1.500.000 euro a valere sui fondi PICS, programma di investimenti che, per la verità, ha generato sino ad oggi più malumori che plausi.A nostro parere, l’idea di valorizzazione le mura medievali era stata già mortificata sin dall’inizio con la pessima scelta di lasciare soprattutto nel tratto più centrale, quello di Viale dei Rettori, il precedente arredo urbano.E così i nuovi corpi illuminantiletteralmente “intrappolati” tra i vecchi paletti, per giunta in difformità con il progetto che prevedeva ovviamente la presenza solo dei nuovi elementi.