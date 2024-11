Gaeta.it - Nuove iniziative per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel porto di Gioia Tauro

Facebook WhatsAppTwitter L’area portuale didà il via a un’importante intesa che mira a rafforzare la cultura dellae ladei lavoratori. L’accordo, firmato da diverse autorità e aziende, si propone di attuare campagne di prevenzione e screening, instaurare una sinergia tra le parti coinvolte e promuovere il diritto allaall’interno di una delle infrastrutture portuali più significative del Mediterraneo.Un protocollo d’intesa per ladei lavoratoriIl protocollo d’intesa è stato sottoscritto presso la sede dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. Hanno partecipato all’incontro l’ammiraglio Andrea Agostinelli, alla guida dell’Authority, la garante delladella Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, e i rappresentanti di MCT e Automar Spa, le due aziende terminaliste impegnate in attività di movimentazione container e nel settore automotive, rispettivamente.