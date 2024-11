Ilrestodelcarlino.it - Nuova asta per il Majestic e per l’hotel Orchidea

A San Mauro Mare e a Cesenatico tornano all’due alberghi, su altrettanti e distinti provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena. A San Mauro Mare oggi va all’, un tre stelle con 43 camere, piscina e parcheggio, il cui perito del tribunale lo scorso anno lo aveva valutato 3 milioni e 540mila euro, che è stata la base della primadi un anno fa, ma tutti sapevano che difficilmente c’erano imprenditori o società interessate a questo immobile, tenuto conto degli attuali prezzi di mercato, in cui alberghi con questo numero di camere sono compravenduti a cifre molto inferiori. In autunno venne fissata unacon una base di 2 milioni e 655mila euro, ma anche in quella occasione non se ne fece nulla, poi la base è scesa a 1 milione e 992mila euro e adesso a 1 milione e 494mila euro; eventuali rialzi devono essere minimo di 5 mila euro.