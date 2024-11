Oasport.it - NBA, i risultati della notte (13 novembre): iniziata l’Nba Cup, vincono i Pistons di Fontecchio

Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state otto le partite giocate in un turno di Nba Cup. Divers i top team che si sono affrontati sui parquet a stelle e strisce e in campo sono scesi anche i Detroitdi Simone. Ecco come è andata.Serve un supplementare ai Detroitper battere i Miami Heat per 123-121. Match assurdo, con Detroit sempre in controllo, toccando anche il +18, ma che nel finale di quarto quarto crolla e si fa rimontare. E nell’overtime sembra che Miami possa chiuderla, ma a un secondo dalla sirena Duren pareggia, poi arriva il libero del sorpasso per un fallo tecnico fischiato a Miami e match chiuso. A Miami non bastano, dunque, i 40 punti di Tyler Herro, mentre da evidenziare i 10 punti di Simone, che con un +12 chiude col miglior plus/minus di Detroit.