Montalto il corso di cucina senza glutine dell’Aic Lazio

, 13 novembre 2024- Lunedì 9 dicembre 2024 al Complesso Monumentale San Sisto si parla di Celiachia e. A farlo saranno gli esperti– Associazione Italiana Celiachia, punto di riferimento unico in Italia per quanto riguarda la celiachia, con undi formazione gratuito organizzato dal Comune didi Castro. Dalle 15:00 alle 18:00 il Presidente Angelo Mocci, il referente del progetto AFC (alimentazione fuori casa) Dott.ssa Sabrina Agostini e l’esperto in sicurezza alimentare e formatore presso gli Istituti alberghieri, Dott. Massimiliano Taddeucci incontreranno i titolari e gli chef di ristoranti, pub, pizzerie, bar e gelaterie del territorio ai quali parleranno della malattia celiaca offrendo, grazie ad anni di esperienza, tecniche e metodologie per gestire la preparazione di pietanze gluten free ed eliminare il rischio di contaminazione.