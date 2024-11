Metropolitanmagazine.it - Moda e cinema italiani si incontrano a Praga nella mostra “Fotogrammi di moda italiana: dagli anni ’50, l’Italia che veste il cinema internazionale”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Si chiama “di’50,cheil”, ha inaugurato ieri ed è unacura di Stefano Domi. Grazie al presidente onorario della Maison Gattinoni,sede dell’Istituto Italiano di Cultura disarà disponibile dal 12 novembre al 18 gennaio 2025. L’esposizione è organizzata da Maria Luisa Pappalardo, la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di. A raccontare il binomiosarà rappresenta uno strumento efficace e suggestivo per far conoscere e promuovere il Made in Italy nel mondo.“di”, lache racconta lanelitalianoQuesta particolareracconta gliCinquanta. Proprio in questo periodo iliniziò are al mondo gli albori della nuova tendenza couture che stava nascendo a Roma e in Italia.