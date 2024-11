Giornalettismo.com - Meta pensa che abbassando il costo dell’abbonamento aumenterà il numero di sottoscrittori

Leggi su Giornalettismo.com

Vi ricordate gli effetti del Digital Markets Act su? L’azienda di Mark Zuckerberg è stata praticamente costretta a offrire al proprio pubblico una soluzione a pagamento: la questione è sempre l’annoso problema del trattamento dei dati personali. In principio,targettizzava i suoi iscritti a suo piacimento, fornendo loro della pubblicità mirata. Successivamente all’entrata in vigore del DMA, in Europa, l’azienda di Menlo Park ha dovuto aggiustare il tiro, non potendo più fare il bello e il cattivo tempo: l’utente, infatti, doveva essere informato relativamente al trattamento dei suoi dati personali e alle finalità pubblicitarie di questa azione. Se non fosse stato d’accordo, avrebbe dovuto comunque usufruire del servizio. Ecco, dunque, che era nata la soluzione dia pagamento: 9,99 euro per profilo Facebook o Instagram per continuare a utilizzare i servizi delle piattaforme social senza, tuttavia, essere oggetto di raccolta di dati e di pubblicità mirata.