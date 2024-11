Thesocialpost.it - Meno male che Sergio c’è: su Musk l’evanescenza del sovranismo dei sovranisti

Il Presidente della Repubblica,Mattarella, ha risposto con fermezza alle recenti dichiarazioni di Elon, che aveva criticato la magistratura italiana in merito alla gestione dei migranti trasferiti in Albania. Senza menzionare direttamente, Mattarella ha affermato: “L’Italia è un grande Paese democratico e sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione”. Ha inoltre sottolineato che chiunque, specialmente se in procinto di assumere un ruolo governativo in un Paese amico e alleato, deve rispettare la sovranità italiana e non può impartire prescrizioni.La polemica è nata dopo che, proprietario di Tesla e della piattaforma X, ha commentato su quest’ultima la decisione del tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento di sette migranti trasferiti in Albania.