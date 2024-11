Gaeta.it - Matera: Sicurezza e Inclusione per il Presepe Vivente 2025 nel Sasso Caveoso

Ildi, giunto alla sua 15/a edizione, conferma il suo impegno verso l', garantendo un accesso dedicato e sicuro per le persone con disabilità. L'evento, che si svolgerà nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 dicembre 2024 e 4 e 5 gennaio, si terrà nel suggestivo, rivelandosi un'esperienza unica e accessibile.Percorsi Dedicati per Persone con DisabilitàLuca Prisco, amministratore di Sud Promotion, ha comunicato durante una conferenza stampa che l'organizzazione ha predisposto specifici percorsi progettati per garantire un'esperienza ottimale a persone con diverse tipologie di disabilità. Per questa edizione, l'accesso sarà consentito nella fascia oraria compresa tra le 14.30 e le 15.30, con l'assistenza di volontari e guide esperte.