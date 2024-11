Ilgiorno.it - Manifestazione pro Palestina e il caso degli applausi ai “giovani di Amsterdam“: scoppia la polemica

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 13 novembre 2024 – LaProdi sabato scorso, durante la quale sono stati applauditi i "ragazzi di" in merito agli scontriti nella capitale olandese dopo la partita tra l'Ajax e il Maccabi di Tel Aviv, ha innescato polemiche e dure reazioni politiche. Tra queste, anche quella del consigliere regionale e comunale di FdI Marco Bestetti, che ritenuto «gravissima», ha scritto in una nota, la presenza di alcuni esponenti politici, tra cui «il consigliere del Municipio 7 Alessandro Corti, del Pd. Senza una chiara e pubblica presa di distanza dal sostegno espresso dagli speaker agli aggressori dei tifosi israeliani ad, mi aspetto che il Pd e il sindaco Sala ne chiedano le immediate dimissioni». Parole che scatenano l'ira del consigliere Corti, il quale replica al Giorno: «Bestetti ha rilasciato false dichiarazioni alla stampa al solo scopo di screditarmi agli occhi di certa opinione pubblica utilizzando espressioni aggressive nei miei confronti.