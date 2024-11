Secoloditalia.it - Maltempo, allarme in Sicilia: Catania colpita da un’alluvione, auto trascinate in mare a Giarre (video)

Laè sotto l’acqua, da diverse ore, con l’allerta gialla lanciata dalla Protezione civile, che potrebbe diventare a breve “rossa”. Allagamenti e pesanti disagi si registrano soprattutto nella zona dida forti piogge: dal mattino sono stati oltre 70 gli interventi dei Vigili del fuoco, con le maggiori criticità che si sono riscontrate ad Acireale,e Riposto. Nella frazione di Altarello sono state soccorse 4 persone, tra cui 2 con disabilità, bloccate ai piani bassi della loro casa allagata.Sullaorientale, oltre a, i principali disagi si registrano a, Acireale e Linguaglossa, dove i pompieri sono stati impegnati per tutta la notte con una trentina di operazioni, a cui se ne aggiungono altre venti attualmente in corso. Lerità locali raccomandano prudenza alla popolazione, invitando a limitare gli spostamenti non necessari e a prestare attenzione ai bollettini meteo aggiornati.