Lorenzo | Martin-Bagnaia? Se sono amici le persone si eccitano meno la gente ama il conflitto nello sport

Jorgeha rilasciato un’intervista al Corriere delloin cui parla della rivalità traad oggi uno dei tre piloti in grado di vincere il titolo pur arrivando all’ultimo Gp in svantaggio rispetto al leader.dunque è riuscito nella missione che spera di portare a termine Pecco, di seguito le sue parole al Cor: «Mi rivedo un po’ in»Jorge domanda secca: come finisce il campionato?«Ci sarà un campione (sorride ndr).ha più possibilità ma fino alla bandiera a scacchi non è detto, anche se è certo come Jorge dovrebbe sbagliare tanto per non vincere».Tralasciando nome e nazionalità rivede qualcosa di sé in?«Mi rivedo un po’ in, ma anche ine Quartararo. Sia Pecco che Jorge si sporgono tanto fuori dalla moto, e il secondo ha una esplosività simile alla mia, con la quale riesce a partire forte per staccare gli altri.