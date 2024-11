Gaeta.it - La 1000 Miglia Experience debutta in Cina: l’evento di auto storiche che attraversa il Paese

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter LaHong Kong è ai nastri di partenza e la prima edizione di questo importante eventomobilistico si svolgerà nella provincia di Guangdong. Con, l’iconica corsa italiana approda in, portando il proprio stile distintivo e il fascino dellein un contesto nuovo, pronto ad affasre appassionati e curiosi. Un evento di portata internazionaleLaChina è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Freccia Rossa e la Federation Classic Car China. Questo non è solo un evento sportivo. Rappresenta anche un’operazione culturale che intende promuovere il patrimoniomobilistico italiano in una delle regioni più dinamiche del mondo. Le 65 vetture partecipanti sono state esposte presso la Tianhui Plaza di Guangzhou, dove il pubblico ha potuto ammirare la bellezza e l’arte del designmobilistico.