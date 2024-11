Gaeta.it - Indagati i chirurghi per la morte di una giovane dopo una rinoplastica a Roma: i dettagli dell’accaduto

La morte di Margaret Spada, una ragazza di 22 anni originaria di Lentini , avvenuta il 7 novembre dopo un intervento di rinoplastica in un ambulatorio di Roma, ha scatenato un'ondata di indignazione e preoccupazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine per omicidio colposo contro i due medici titolari della clinica, noti per la loro presenza sui social e seguiti da oltre ventimila persone su TikTok. Questo caso pone l'accento sulle pratiche legate alla chirurgia estetica e sui rischi associati.La tragedia di Margaret Spada: cosa è successoMargaret Spada si era recata a Roma per sottoporsi a un intervento al naso in un ambulatorio localizzato nel quadrante sud-ovest della città, tra Laurentina e Eur. La giovane era arrivata nella capitale per visitare il suo fidanzato e ha deciso di approfittare dei servizi offerti da una clinica pubblicizzata online.