Il nucleare può cambiare la storia. L'impegno dell'Italia per una nuova diplomazia energetica nelle parole di Meloni

Cari Colleghi,questo Vertice, per cui ringrazio la Presidenza azera, è chiamato a dare ulteriore impulso alper limitare l’aumento della temperatura globale entro gli 1,5°C. A Dubai ci siamo posti obiettivi ambiziosi: triplicare la capacità di generare energia rinnovabile nel mondo e raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienzaentro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi è necessaria la collaborazione di tutti – a partire dai principali emettitori di gas a effetto serra – oltre a un adeguato sostegno finanziario.Durante questa conferenza lavoreremo per adottare un nuovo obiettivo di finanza per il clima. Per raggiungere una buona sintesi è necessario condividere le responsabilità, superando le divisioni tra nazioni sviluppate, economie emergenti ed economie in via di sviluppo.