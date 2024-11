Sport.quotidiano.net - Fano calcio. Mondolfo, cambio di campo: si giocherà al "Mancini»

Sarà una settimana di attente verifiche per mister Luca Spendolini in vista del secondo incontro consecutivo casalingo, che ildovrà affrontare sabato 16 novembre alle 14,30 contro il Marotta Moroso, il quale per la indisponibilità del proprioha chiesto alla società granata di poter giocare il match di andata al "" e il ritorno a Marotta. Oltre ai tre assenti, Gueye, Palazzi e D’Anzi, sabato scorso contro il Real Case Bruciate, il tecnico granata ha dovuto far uscire anzitempo Mea (foto), Giovanelli e Niang per affaticamento. Il primo ha riportato un dolore muscolare, mentre Giovanelli e Niang venivano da assenze più o meno lunghe e dunque non erano nelle condizioni di tenere tutti i 90’. Nel finale di partita poi altroforzato con l’uscita del difensore Incerti che ha avvertito un risentimento muscolare.