Liberoquotidiano.it - Ecco come si è "bruciata" più di un miliardo di dollari: un siluro contro Kamala Harris

Leggi su Liberoquotidiano.it

Aveva undiin cassa, si ritrova con un pugno di mosche e 20 milioni di debiti. Questa in sintesi è la descrizione della campagna elettorale di; una operazione che passerà alla storiail fallimento elettorale più costoso di sempre. La vice di Joe Biden avrebbe speso quasi 1,4 miliardi diper perdere le elezioni,poco meno di unper Donald Trump. Secondo Fox News, la differenza esatta sarebbe stata di 460 milioni. Per il Wall Street Journal, invece, laavrebbe speso il doppio di Trump, che pure ha potuto contare sull'appoggio di Elon Musk. Il fondatore di Tesla ha riversato più di 118 milioni in un super PAC (Political action commettee) trumpiano, e poi ha organizzato la famosa lotteria a favore del candidato repubblicano negli Stati ballerini.