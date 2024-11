Ilrestodelcarlino.it - Danni, sporcizia e tracce di sangue: "Hanno devastato la Caritas"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’altra mattina, davanti a tanta devastazione, è stato enorme lo sconforto. Ma chi può accanirsi così contro la?" Marco Malaccari è il coordinatore del centrodi Civitanova, in via Parini, tra i primi ad arrivare sul posto insieme ad altri volontari. Si sono trovati davanti a una scena inaspettata per la violenza con cui dei vandali si sono scatenati. È la terza volta, nel giro di poco tempo, che la struttura viene violata. Un mese fa ignoti procurarononegli spazi delle cucine e i responsabilianche lasciato aperto il frigorifero, facendo così rovinare gli alimenti all’interno. Stavoltafatto di peggio. L’intrusione è probabilmente avvenuta domenica notte e per ore, nella giornata di lunedì, la squadra scientifica del commissariato di Civitanova ha effettuato rilievi.